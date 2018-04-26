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Москвичей предупредили о сильном ветре
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Москвичей предупредили о сильном ветре 

Мослента 19 минут назад
Фото: MosDay.ru
В четверг, 26 апреля, в Москве ожидается сильный ветер: временами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС в разделе «Прогнозы».
«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве настоятельно рекомендует: будьте осторожны и внимательны», — говорится в сообщении.
Также власти Москвы призвали водителей отказаться от использования личного автотранспорта из-за неблагоприятных погодных условий.
«Днем ожидается сильный ветер. Призываем москвичей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД, не парковаться у деревьев и рекламных щитов, по возможности пользоваться общественным транспортом», — говорится в посте ЦОДД в Twitter.
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