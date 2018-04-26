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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 м/с
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 м/с 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: MosDay.ru
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре 26 апреля. Горожан призвали быть осторожнее в связи с непогодой, сообщает сетевое издание m24.ru.
По данным синоптиков, будет дуть юго-восточный ветер, с переходом на западный со скоростью 5–10 метров в секунду, при этом местами его порывы достигнут 12–17 метров в секунду.
В течение всего дня в городе будет идти дождь. Воздух прогреется до 15 градусов тепла. Московский регион будет находиться во власти циклона и его фронтальных разделов. Атмосферное давление понизится до 736 мм ртутного столба.
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