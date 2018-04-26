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Началось перекрытие центральных улиц
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В Москве начали перекрывать центральные улицы из-за репетиции парада 

Москва24 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Столичные улицы начали перекрывать из-за репетиции парада в честь Дня Победы.
С 17:00 недоступны улицы Мневники и Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, Садово-Кудринская и Тверская улицы, 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды, передает телеканал Москва 24. С 18:00 ограничения распространятся на участок Тверской от Триумфальной до Манежной площади, Моховую улицу и Охотный ряд.
А с 22:40 движение ограничат на Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Болотной улице и одноименной площади. Кроме того, эти изменения затронут Большой Каменный мост, Моховую, Воздвиженку, Новый Арбат, участок Садового кольца и Тверскую улицу.
Уточняется, что лучше и удобнее всего пользоваться метро. Столичная подземка готова к увеличению пассажиропотока.
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Около трех тысяч байкеров проедут по Садовому кольцу Фестиваль "Московское долголетие" пройдет на ВДНХ с 26 по 28 апреля Улицы в центре столицы перекроют из-за репетиции парада в честь Дня Победы
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