Три тысячи байкеров проедут по Садовому кольцу

Около трех тысяч байкеров проедут по Садовому кольцу

Парад мотоциклов пройдет в столице 5 мая. Мероприятие проведут под лозунгом "На дороге все равны". Его участниками станут около трех тысяч байкеров.

"Основная цель фестиваля — объединить мотосообщества города для совместного решения вопросов по развитию мотоинфраструктуры и пропаганды безопасности дорожного движения", — цитирует заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что в последние годы мотоцикл становится полноценным участником дорожного движения. Город уже нельзя представить без этого вида транспорта, и фестиваль призван напомнить автомобилистам о возвращении байкеров.

Маршрут парада пролегает от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор. Заезд сопроводят сотрудники столичного ГИБДД.

Участники соберутся в 9:00 и начнут движение в 11:30. С сточки старта они выедут на Садовое кольцо, затем — на проспект Мира, а у памятника "Рабочий и колхозница", развернувшись, снова двинутся в центр. Завершится парад в 12:30 на Воробьевых горах.

После окончания поездки на Университетской площади стартует развлекательная программа. Там будут работать выставочные стенды, посвященные ретромотоциклам и тюнингу байков. Звезды мотошоу и мотоспорта продемонстрируют свое мастерство, состоятся также выступления по мотоболу, фристайлу, мототриалу, стантрайдингу. Отдельную программу подготовили сотрудники группы ГИБДД "Каскад" и команда московской полиции.

Мастер-классы для участников проведут инструкторы мотошколы ГУП "Мосгортранс". Они протестируют навыки гостей в управлении байком и представят программы обучения. В завершении выступят отечественные рок-исполнители.

В 2017 году в мотопараде в честь открытия сезона приняли участие около двух тысяч мотоциклистов. Это был пробный заезд байкеров в новом формате. Мероприятие повторили, поскольку его одобрили москвичи.