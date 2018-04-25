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Движение перекроют 3-6 мая на участке ул. Крылатская и в ряде населенных пунктов ТиНАО из-за соревнований
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Движение перекроют 3-6 мая на участке ул. Крылатская и в ряде населенных пунктов ТиНАО из-за соревнований 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение будет перекрываться 3-6 мая 2018 г. на участке ул. Крылатская и в ряде населенных пунктов на территории ТиНАО в связи с соревнованиями велосипедистов «Пять колец Москвы», сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«Движение транспорта будет перекрыто 4 мая с 12:00 до 16:30 и 6 мая с 9:00 до 12:00 на участке ул. Крылатская от д. 15 до д. 8 из-за проведения международных соревнований по велоспорту «Пять колец Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по той же причине 3 и 5 мая с 12:00 до 16:30 движение перекроют в селе Источник, дер. Починки, дер. Мешково, дер. Маврино, дер. Чернецкое, дер. Жохово и на ул. Центральная в селе Кленово.
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