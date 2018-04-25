Площадки фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» украсят более четырех миллионов растений

Алексей Немерюк. Более четырех миллионов растений украсят город в дни фестиваля «Московское лето. Цветочный джем», который пройдет в столице в августе — сентябре этого года, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы

«В этом году во второй раз пройдет фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» в рамках цикла «Московские сезоны». В прошлом году мы провели его впервые: огромный интерес со стороны конкурсантов, было представлено большое количество работ. Жюри, куда вошли как международные специалисты по дизайну, так и российские, выбрало лучшие из них», — сказал он.

По его словам, многие работы продолжали радовать москвичей до поздних холодов, а некоторые проекты сохранились на улицах столицы и сейчас.

В этом году жюри определит победителей в нескольких номинациях, среди которых «Большой выставочный сад», «Малый выставочный сад», «Любительские цветники на окружных площадках» и «Студенческий конкурс проектов городского сквера». Впервые свои работы представят учащиеся профильных вузов — будущие ландшафтные дизайнеры.

«В состав жюри входят специалисты по флористике и цветочному дизайну. На сегодняшний день отобрано большое количество работ и по решению команды специалистов было предложено ввести еще одну номинацию, которую мы в ближайшее время объявим», — добавил Алексей Немерюк.

Жюри также выдвинуло предложение после завершения фестиваля перенести сады с площадок в центре города в другие районы, где ими украсят территории школ, детских садов и парков.

«Мы посмотрим заранее, еще до начала конкурса, те площадки, куда в дальнейшем можно было бы пересадить многолетние растения, либо сразу предусмотреть для них место, чтобы они украшали город, по крайней мере, до наступления холодов», — отметил руководитель Департамента.

Тема конкурса в 2018 году — «Яркие цвета, или Bright colors». На городских площадках появится более тысячи цветников, 30 выставочных садов и пять специальных проектов.

Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» 2017 года стал победителем VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Событие года». Эта премия — высшая российская профессиональная награда в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения.