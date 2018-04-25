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Жителей хрущевок в новой Москве переселят за семь лет
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"Внук Гитлера" обратился к России за помощью
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью

Жителей хрущевок в новой Москве переселят за семь лет 

Мир24 1 час назад
Программа реновации жилья в новой Москве завершится в 2025 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы департамента развития новых территорий.
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