Подземный путь: история появления метро в Москве. Часть I

В московском метро уже насчитывается 215 станций. Это количество с каждым годом растет. В скором времени на схеме столичного метрополитена появятся новые точки. За почти 90-летнюю историю существования метро в Москве менялись технологии, стили оформления станций и планы развития самого популярного общественного транспорта столицы. В этом небольшом материале мы поговорим о том, с чего же все начиналось.

Очевидно, что сегодняшним москвичам сложно представить город без метро. Этот вид транспорта всегда выделялся особенно, его справедливо называли «городом под землей», «подземным дворцом», придумывали множество других красноречивых эпитетов. Московское метро восхищает и по сей день. Оно живет по своим правилам, своему ритму, как отдельный организм, но вместе с тем является неотъемлемой частью столицы.

Первые идеи

Идея о запуске в Москве железной дороги под землей появилась на полвека раньше, чем этот смелый проект стали воплощать в жизнь. Первые разговоры о строительстве метро начались еще в царской России . С 1875 по 1930 год было представлено около пяти проектов строительства метрополитена. Предпосылок к появлению нового вида общественного транспорта было несколько. Во-первых, в Москве отсутствовал центральный вокзал, а те, что были. находились на окраинах, и были тупиковыми. Москвичам приходилось пересаживаться с поездов на трамвай и проезжать через всю Москву по и без того загруженным улицам. К началу XX Москва стала обрастать пригородами, откуда в центр города тянулись людские потоки. Количество с каждым годом увеличивалось, пока ситуация не привела к образованию транспортного коллапса.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

В 1897 году первую попытку реализовать идею нового городского транспорта предприняло Общество Рязано-Уральской железной дороги. По их проекту предусматривалась прокладка трехпутного диаметра, который рассекал путями Москву с севера на юг. От Павелецкого вокзала железная дорога уходила на север, огибая Московский Кремль с восточной стороны. Особенностью этого проекта было то, что авторы рассматривали метро как транспорт грузового и пассажирского назначения, что было оправдано потребностями того времени.

Фото © fotki.yandex.ru Параллельно этому проекту в Москве разрабатывалась идея инженера Антоновича, который видел способ разделения функций метро. Для транзита грузов он предлагал задействовать окружную железную дорогу, тогда как для пассажирского движения построить шесть наземных радиальных линий, сходящихся в центре города. Рельсы должны были лежать на Тверской улице, Сретенке, Басманной… Годом позже, после рассмотрения проекта в Мосгордуме , он был отклонен по причине невозможности строительства в центре Москвы дополнительных наземных железнодорожных путей.

Однако идея задействования окружной железной дороги прижилась. Спустя несколько лет этот проект Антоновича был положен в основу строительства МКЖД. Забегая вперед, отметим, что с 1918 года контур малой кольцевой железной дороги стал официальной границей Москвы.

Перспективные проекты

Мысли по строительству нового вида общественного транспорта продолжали занимать умы отечественных инженеров. Сложившаяся транспортная ситуация в Москве каждый день подталкивала специалистов к поиску решения. Сказывался и мировой опыт: в 1896 году метрополитен запустили в Будапеште — она считается старейшей в Европе. Затем подобный транспорт стал появляться в Париже (1900 г.) и Берлине (1902 г.). Опыт мировых столиц лег в основу разработки московского метрополитена.

Фото© etomesto.ru Первый проект метро как отдельной транспортной системы под землей был предложен инженерами Гуцевичем и Трубниковым. Они предложили весьма интересный проект, который подразумевал строительство десяти радиальных линий, связывающих центр с окраинами Москвы, объединенных единым кольцом, которое проходило по границам Садового кольца. Проект был представлен в Мосгордуму в 1901 году, однако дальше рассмотрения дело не пошло.

Следующий перспективный проект был разработан все тем же Антоновичем в соавторстве с инженерами Дмитриевым и Голиневичем. В отличие от первого проекта Антоновича, новый был существенно проработан. Авторы отказались от наземных железнодорожный путей и «подняли их в воздух» — предложили разместить радиальные линии на эстакадах и в тоннелях. Проект был комплексным и включал в себя две радиальные линии, которые соединялись в центре (район Александровского Сада). Эту идею можно назвать прототипом первой очереди московского метро. Линия, пролегающая от Сокольников до Новодевичьего монастыря, в разных вариантах прослеживалась во всех последующих инженерных проектах.

Продолжение — в следующей части «Подземный путь. История появления метро в Москве».

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