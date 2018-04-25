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Проезд Девичьего Поля будет перекрыт из-за репетиции парада на Красной площади
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Проезд Девичьего Поля будет перекрыт из-за репетиции парада на Красной площади 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Участок проезда Девичьего Поля в Москве будет перекрыт для движения автотранспорта в утренние часы 4 и 9 мая в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади, сообщает в среду пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Полное перекрытие движения в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади 9 мая 2018 года на участке проезда Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком", — говорится в сообщении ЦОДД.
В Центре уточнили, что 4 мая участок будет перекрыт с 07:00 до 09:30 мск. В день проведения парада с 06:30 до 08:00 мск.
С 1965 года День Победы был объявлен выходным днем и всенародным праздником. С этого же времени в Москве 9 мая стали проводиться парады Победы — сначала только в юбилейные годы (1965, 1985, 1990, 1995), а с 1996 года парады с привлечением военной техники, использованием копий Знамени Победы проходят в столице ежегодно.
С 2005 года в них принимает участие авиация, с 2008 года — тяжелая военная техника. Праздничные шествия проходят в городах-героях и городах воинской славы, а также в военных округах крупных населенных пунктов России и стран СНГ.
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