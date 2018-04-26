На участке проезда Девичьего Поля 4 и 9 мая ограничат движение

4 и 9 мая перекроют участок проезда Девичьего Поля. Причиной станет подготовка к Параду в честь Победы, передает сетевое издание m24.ru

Ограничения будут действовать на участке от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком 4 мая с 7.00 до 9.30, а 9 мая с 6.30 до 8.00.

Кроме того, с 30 апреля по 2 мая нельзя будет проехать в районе Кремлевской набережной. Ограничения введут на Большом Москворецком мосту и участке Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Второй Безымянной башни Кремля с 8:00 30 апреля до 8:00 2 мая.