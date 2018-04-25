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Собянин: в 2018 году в Москве построят 100 км дорог
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Собянин: в 2018 году в Москве построят 100 км дорог 

Авторадио 48 минут назад
Фото: Департамент строительства города Москвы
100 км дорог, 26 эстакад, мостов и тоннелей, 15 пешеходных переходов построят в этом году в Москве. Об этом распорядился мэр столицы Сергей Собянин. Только за первый квартал 2018-го уже сдали в эксплуатацию более 18 километров трасс и девять эстакад, сообщили в Департамента строительства Москвы. Кроме того, Сергей Собянин поставил задачу в этом году максимально завершить работы по строительству Северо-Западной хорды. Ее длина составит 79 км. Трасса соединит такие крупные магистрали, как Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.
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