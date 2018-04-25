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Почти 20 км дорог и девять искусственных сооружений введено в эксплуатацию в Москве в январе-марте
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Почти 20 км дорог и девять искусственных сооружений введено в эксплуатацию в Москве в январе-марте 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
«За первый квартал 2018 г. департаментом строительства введено в эксплуатацию 18,22 км дорог, девять искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.
По его словам, основными дорожно-мостовыми объектами, которые введены в январе-марте стали эстакада на пересечении Варшавского шоссе с ул. Маршала Савицкого, которую построили по проекту реконструкции Варшавского шоссе на участке от Проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой; а также участок от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта (Южная рокада).
«В 2018 г. департаменту строительства Москвы предстоит ввести в эксплуатацию 94,5 км дорог, 26 искусственных сооружений, 15 пешеходных переходов, — заключил руководитель департамента.
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