Более 4 млн растений украсят Москву в рамках фестиваля «Цветочный джем»

Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он уточнил, что растения будут использованы в композициях, которые отберут в рамках международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

«У нас еще есть время: в этом году фестиваль пройдет в конце августа— начале сентября и будет приурочен ко Дню города. Мы планируем, что более 4 млн растений будут использованы для выполнения всех тех работ, которые будут присланы на конкурс», — сказал А. Немерюк.

По его словам, композиции, участвующие в конкурсе, останутся на городских территориях и после фестиваля, а лучшие работы будут радовать москвичей до наступления холодов.

Глава департамента уточнил, что в оформлении городских площадок будут использованы многолетние и однолетние цветы, кустарники и деревья. Большинство из них привезут из России , но некоторые доставят из других стран.

«Фестиваль в этом году будет еще более масштабным, чем в прошлом и, я надеюсь, станет традиционным не с точки зрения участия представителей из разных стран в этом фестивале, а с точки зрения того, что он будет одним из самых масштабных не только в Москве , но и в стране», — сказал А. Немерюк.

Открытый международный конкурс ландшафтного дизайна пройдет в четырех номинациях — двух профессиональных, студенческой и любительской. Впервые конкурс был проведен на фестивале «Московское лето. Цветочный джем» в 2017 г. В этом году конкурс стартует 30 августа.