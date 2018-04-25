В Подольске откроют уникальный тоннель под железной дорогой

Уникальный пешеходный тоннель под железной дорогой в Подольске планируется открыть в июне. Тоннель полностью адаптирован для маломобильных людей, и они смогут его использовать не только для того, чтобы попадать на станцию, но и для перехода из одной части города в другую.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), в тоннеле, который проходит под путями Курского направления, установлены автоматические подъемники, а также кнопки вызова для маломобильных пассажиров и пешеходов. Также прямо в переходе впервые в столичном регионе построены кассы с заниженным уровнем окна, чтобы ими могли пользоваться инвалиды-колясочники.

В МЖД отметили, что тоннель строился без остановки движения на железной дороге.