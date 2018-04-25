Масштабный фестиваль «Московское долголетие — 2018» пройдет в СВАО с 26 по 28 апреля

Фестиваль-выставка для людей старшего возраста «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей» пройдет на северо-востоке столицы. Для посетителей организаторы подготовили более 700 различных мероприятий, среди которых мастер-классы по ораторскому мастерству, ведению соцсетей и личных блогов, интеллектуальный марафон «Что? Где? Когда?», открытые уроки по кройке, шитью и живописи, а также тематические семинары, тренинги и многое другое.

Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы , записаться на понравившиеся курсы в рамках проекта «Московское долголетие» гости фестиваля смогут на месте. Все занятия проводят бесплатно.

Ожидается, что площадки фестиваля за три дня посетят не менее 25 тысяч человек.

Время работы фестиваля: 26 и 27 апреля с 10.00 до 18.00, а 28 апреля с 10.00 до 16.00. Гостей будут ждать в павильоне № 69 ВДНХ.

«Московское долголетие» — проект для москвичей, которые хотят вести активный образ жизни и использовать все возможности города для самореализации. С его помощью можно укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. (вт)