Три дополнительных «Ласточки» между Москвой и Санкт-Петербургом назначено 29 апреля, 1 и 2 мая

Три дополнительных поезда «Ласточка» между Москвой Санкт-Петербургом назначено 29 апреля, 1 и 2 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Для обеспечения повышенного спроса на перевозку пассажиров в сообщении Санкт-Петербург-Москва и в обратном направлении 29 апреля, 1 и 2 мая ОАО «РЖД» в дополнение к действующему графику движения дополнительно назначены поезда «Ласточка» №807, 736 и 809. Поезда будут курсировать сдвоенными составами (10 вагонов). Продажа билетов на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург-Москва-Санкт-Петербург открыта во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и мобильном приложении «РЖД Пассажирам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на поезда №807 и 736 можно воспользоваться специальной акцией «1 руб. =1 км», стоимость проезда от Москвы до Санкт-Петербурга и в обратном направлении составит 650 руб. Стоимость проезда в поезде №809 фиксированная. Кроме того, на данные поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года цена будет снижена на 60%, для пассажиров в возрасте от 60 лет — на 50%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%.