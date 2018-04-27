РЖД запустят «Ласточки» в Петербург на фоне ажиотажного спроса на «Сапсаны» 

Компания «Российские железные дороги» назначила два поезда «Ласточка» на 28 апреля по маршруту Москва — Санкт-Петербург на фоне повышенного спроса на билеты по этому направлению, сообщили в компании.
Поезда будут курсировать сдвоенными составами по десять вагонов. Они отравятся из Москвы в 10:45 и 11:45 и прибудут в Петербург в 17:00 и 18:35 соответственно c остановками в Твери и городе Бологое.
Официальный представитель РЖД пояснил RNS, что поезда «Ласточка» назначены из-за продажи всех билетов на «Сапсаны» из Москвы в Санкт-Петербург 28 апреля.
Стоимость проезда в поезде во втором и третьем классах составит 699,9 руб., в бизнес классе — 2999,9 тыс. руб., в экономическом — 1499,9 тыс. руб., в базовом — 999,9 руб.