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РЖД запустят «Ласточки» в Петербург на фоне ажиотажного спроса на «Сапсаны»
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РЖД запустят «Ласточки» в Петербург на фоне ажиотажного спроса на «Сапсаны» 

Rambler News Service 52 минуты назад
Компания «Российские железные дороги» назначила два поезда «Ласточка» на 28 апреля по маршруту Москва — Санкт-Петербург на фоне повышенного спроса на билеты по этому направлению, сообщили в компании.
Поезда будут курсировать сдвоенными составами по десять вагонов. Они отравятся из Москвы в 10:45 и 11:45 и прибудут в Петербург в 17:00 и 18:35 соответственно c остановками в Твери и городе Бологое.
Официальный представитель РЖД пояснил RNS, что поезда «Ласточка» назначены из-за продажи всех билетов на «Сапсаны» из Москвы в Санкт-Петербург 28 апреля.
Стоимость проезда в поезде во втором и третьем классах составит 699,9 руб., в бизнес классе — 2999,9 тыс. руб., в экономическом — 1499,9 тыс. руб., в базовом — 999,9 руб.
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