РЖД запустят «Ласточки» в Петербург на фоне ажиотажного спроса на «Сапсаны»

Поезда будут курсировать сдвоенными составами по десять вагонов. Они отравятся из Москвы в 10:45 и 11:45 и прибудут в Петербург в 17:00 и 18:35 соответственно c остановками в Твери и городе Бологое.

Официальный представитель РЖД пояснил RNS, что поезда «Ласточка» назначены из-за продажи всех билетов на «Сапсаны» из Москвы в Санкт-Петербург 28 апреля.

Стоимость проезда в поезде во втором и третьем классах составит 699,9 руб., в бизнес классе — 2999,9 тыс. руб., в экономическом — 1499,9 тыс. руб., в базовом — 999,9 руб.