В Пензе изменят схему дорожного движения из-за фестиваля «Сезон у Дачи»

Пензе в центральной части города изменится организация дорожного движения. Причинной временного неудобства станет проведение фестиваля «Сезон у Дачи», где можно будет приобрести сельхозпродукцию и товары народного потребления.

«Предложенная схема предусматривает временное прекращение действия дорожных знаков «Пешеходная зона», запрещающих движение автотранспортных средств по площади имени Ленина от улицы Кирова до улицы Московская с 05.00 до 16.00 часов 28 и 29 апреля», — сообщает пресс-служба мэрии.