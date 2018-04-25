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В Пензе изменят схему дорожного движения из-за фестиваля «Сезон у Дачи»
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В Пензе изменят схему дорожного движения из-за фестиваля «Сезон у Дачи» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе в центральной части города изменится организация дорожного движения. Причинной временного неудобства станет проведение фестиваля «Сезон у Дачи», где можно будет приобрести сельхозпродукцию и товары народного потребления.
«Предложенная схема предусматривает временное прекращение действия дорожных знаков «Пешеходная зона», запрещающих движение автотранспортных средств по площади имени Ленина от улицы Кирова до улицы Московская с 05.00 до 16.00 часов 28 и 29 апреля», — сообщает пресс-служба мэрии.
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