На московском фестивале дизайна «Цветочный джем» будет использовано 4 млн растений

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Участнико городского фестиваля по ландшафтному дизайну «Цветочный джем» задействуют в этом году 4 млн растений. Об этом говорится в сообщении оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» со ссылкой на слова главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Конкурс пройдет в Москве с 30 августа по 9 сентября. В этом году он приурочен к празднованию Дня города.

"Нынешний фестиваль будет еще более масштабным по сравнению с прошлым годом, станет одним из самых масштабных проектов не только в Москве, но и в стране. 70 проектов, которые мы увидели, — это интересные новые конструкции, которые можно использовать не только во время фестиваля, но и разместить на городских площадках. Мы планируем сделать так, чтобы работы конкурса появились во всех столичных округах, это позволит жителям города познакомится с творчеством не только московских ландшафтных дизайнеров, но и зарубежных. Для создания конкурсных работ будет использовано порядка 4 млн живых растений: деревьев, кустарников, однолетников, многолетников", — приводятся слова Немерюка в сообщении оргкомитета.

Глава департамента также поддержал инициативу ввести еще одну новую конкурсную номинацию — «Городское место отдыха», которая позволит участникам и конкурсантам предложить что-то необычное, а сами такие объекты «будут интересными и насыщенными, чтобы в будущем стать местом притяжения жителей».