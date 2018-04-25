Ещё
Более 4 млн растений украсят Москву в рамках фестиваля «Цветочный джем»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью

Более 4 млн растений украсят Москву в рамках фестиваля «Цветочный джем» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Более четырех миллионов растений украсят Москву в рамках фестиваля «Цветочный джем», сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, растения используют в композициях, которые отберут в рамках международного конкурса городского ландшафтного дизайна. В этом году фестиваль пройдет в конце августа — начале сентября и будет приурочен ко Дню города
Немерюк добавил, что композиции, участвующие в конкурсе, останутся на городских территориях и после фестиваля, а лучшие работы будут радовать москвичей до наступления холодов.
"Фестиваль в этом году будет еще более масштабным, чем в прошлом и, я надеюсь, станет традиционным не с точки зрения участия представителей из разных стран в этом фестивале, а с точки зрения того, что он будет одним из самых масштабных не только в Москве, но и в стране", — цитирует его Агентство «Москва».
Городские площадки украсят многолетние и однолетние цветы, кустарники и деревья. Большинство из них привезут из России, но некоторые доставят из других стран.
Подобный конкурс проводится в столице второй раз. Первые состязания прошли в 2017 году. Тогда в городе специально для события разбили 260 цветников, девять выставочных садов и четыре ландшафтных спецпроекта. Москву украшали более 60 тысяч живых цветов и растений.
Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» в прошлом году посетили 7,2 миллиона москвичей и туристов. Фестиваль был удостоен VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.
Москва24: последние новости
На фиолетовой ветке метро остановилось движение поездов Любовь Казарновская выступит 9 мая в "Аптекарском огороде" Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган23
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах271
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста47
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру322
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта43
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение