Более 4 млн растений украсят Москву в рамках фестиваля «Цветочный джем»

Более четырех миллионов растений украсят Москву в рамках фестиваля «Цветочный джем», сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

По его словам, растения используют в композициях, которые отберут в рамках международного конкурса городского ландшафтного дизайна. В этом году фестиваль пройдет в конце августа — начале сентября и будет приурочен ко Дню города

Немерюк добавил, что композиции, участвующие в конкурсе, останутся на городских территориях и после фестиваля, а лучшие работы будут радовать москвичей до наступления холодов.

"Фестиваль в этом году будет еще более масштабным, чем в прошлом и, я надеюсь, станет традиционным не с точки зрения участия представителей из разных стран в этом фестивале, а с точки зрения того, что он будет одним из самых масштабных не только в Москве, но и в стране", — цитирует его Агентство «Москва»

Городские площадки украсят многолетние и однолетние цветы, кустарники и деревья. Большинство из них привезут из России , но некоторые доставят из других стран.

Подобный конкурс проводится в столице второй раз. Первые состязания прошли в 2017 году. Тогда в городе специально для события разбили 260 цветников, девять выставочных садов и четыре ландшафтных спецпроекта. Москву украшали более 60 тысяч живых цветов и растений.

Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» в прошлом году посетили 7,2 миллиона москвичей и туристов. Фестиваль был удостоен VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.