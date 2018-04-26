Ещё
В День города в Ярославле появится улица Золотого кольца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В День города в Ярославле появится улица Золотого кольца 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
В День города (последняя суббота мая — 26 мая) в центре Ярославля улица Андропова станет улицей Золотого кольца. Об этом рассказала советник мэра Ольга Лилеева.
С 10 часов утра и до окончания праздника в сквере будет работать туристско-информационный центр и почта популярного маршрута Золотое кольцо России. Там же все желающие смогут получить паспорт туриста. Для детей организуют игровую площадку. Кроме того, ярославцам покажут историческую реконструкцию.
Проект может стать сетевым и работать уже вне Дня города.
АиФ: последние новости
Синоптики обещают ярославцам потепление до +20 градусов Площадки для выгула собак в Ярославле: предварительный список Большая Октябрьская улица стала самой дорогой по уровню цен на жилье
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»25
Россиян оставят без торговых центров161
Трамп унизил Макрона62
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США193
Назван доход говорившей с Путиным звезды65
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение