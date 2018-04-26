В День города в Ярославле появится улица Золотого кольца

В День города (последняя суббота мая — 26 мая) в центре Ярославля улица Андропова станет улицей Золотого кольца. Об этом рассказала советник мэра Ольга Лилеева.

С 10 часов утра и до окончания праздника в сквере будет работать туристско-информационный центр и почта популярного маршрута Золотое кольцо России . Там же все желающие смогут получить паспорт туриста. Для детей организуют игровую площадку. Кроме того, ярославцам покажут историческую реконструкцию.

Проект может стать сетевым и работать уже вне Дня города.