Около 300 тысяч квадратных метров недвижимости построят на месте аэродрома в Тушино 

Порядка 300 тысяч квадратных метров недвижимости планируется построить к 2020 году в Северо-Западном округе на месте бывшего Тушинского аэродрома. Об этом сообщает интерфакс недвижимость со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики столицы.
Речь идет о строительстве трех корпусов ЖК «Тушино 2018», который сейчас возводится на данной территории. В ведомстве также напомнили, что в ходе освоения участка были построены стадион «Открытие арена», станция метро «Спартак», административные здания, многоярусные надземные гаражи-стоянки для временного хранения автотранспорта в составе стадиона, футбольная тренировочная база и др.