Около 300 тысяч квадратных метров недвижимости построят на месте аэродрома в Тушино

Порядка 300 тысяч квадратных метров недвижимости планируется построить к 2020 году в Северо-Западном округе на месте бывшего Тушинского аэродрома. Об этом сообщает интерфакс недвижимость со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики столицы.