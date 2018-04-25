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Около 300 тысяч квадратных метров недвижимости построят на месте аэродрома в Тушино
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Около 300 тысяч квадратных метров недвижимости построят на месте аэродрома в Тушино 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Порядка 300 тысяч квадратных метров недвижимости планируется построить к 2020 году в Северо-Западном округе на месте бывшего Тушинского аэродрома. Об этом сообщает интерфакс недвижимость со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики столицы.
Речь идет о строительстве трех корпусов ЖК «Тушино 2018», который сейчас возводится на данной территории. В ведомстве также напомнили, что в ходе освоения участка были построены стадион «Открытие арена», станция метро «Спартак», административные здания, многоярусные надземные гаражи-стоянки для временного хранения автотранспорта в составе стадиона, футбольная тренировочная база и др.
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