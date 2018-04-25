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За год в Новой Москве сдадут 21 социальный объект
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За год в Новой Москве сдадут 21 социальный объект 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Восемь школ планируется ввести в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском округах до конца 2018 года.
Об этом сообщил в среду, 25 апреля, руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Кроме того, на присоединенных территориях построят 11 детских садов, пять из них возводятся за счет бюджета города.
— Также в этом году запланирован ввод двух объектов здравоохранения, один из них строится за счет городских средств, — сказал глава ведомства, добавив, что всего в ТиНАО сдадут в этом году 21 соцобъект.
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