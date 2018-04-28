Первого мая перекроют центральные улицы

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Движение на участках ряда улиц в центре и на северо-западе столицы перекроют 1 мая из-за демонстрации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Движение на участках ряда улиц в ЦАО и СЗАО перекроют 1 мая для проведения праздничной демонстрации, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Так, движение будет перекрыто на ул. Ильинка, ул. Варварка, Васильевском спуске, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, Большом Москворецком мосту с 6:30 до окончания мероприятия. На ул. Тверская от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, ул. Охотный ряд, ул. Моховая с 9:00 до окончания мероприятия; на Калужской площади, ул. Большая Якиманка, ул. Большая Полянка, Малом и Большом Каменном мосту, Театральной площади с 11:00 до 15:00.
На ул. Заморенова, ул. Трехгорный Вал, ул. Красная Пресня с 13:00 до 16:30; ул. Маши Порываевой, проспекта Академика Сахарова с 13:00 до 16:00; ул. Маршала Бирюзова, ул. Маршала Василевского с 13:00 до 17:30.
Уточняется, что на указанных участках будет действовать полное перекрытие с открытием движение по мере прохождения колонн.
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