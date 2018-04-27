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Майские праздники: что и когда перекроют в столице
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Майские праздники: что и когда перекроют в столице 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Столицу ожидают праздничные выходные, гонка «Пять колец Москвы», репетиции, а также сам Парад Победы. Так что движение на некоторых улицах в центре города традиционно ограничат. О том, что и когда перекроют, читайте в материале портала Москва 24.
Подготовка к праздникам В связи с майскими праздниками на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Болотной (в направлении из центра) перекроют одну полосу движения для автомобилистов. Ограничение будет длиться с 8 утра 30 апреля до 8 утра 2 мая.
В это же время будет перекрыта одна полоса на Кремлевской набережной. Для проезда автомобилей будет ограничен участок от Васильевского спуска до Большого Москворецкого моста при движении по часовой стрелке, а против часовой стрелки — от Васильевского спуска до Второй безымянной башни Московского Кремля. 8 мая с 18:00 до 22:30 полностью перекроют улицу Волхонка от Бульварного Кольца до Всехсвятского проезда. Подобное ограничение будет действовать и 9 мая с 9:00 до 22:30.
9 мая с 9:00 до 22:30 перекроют движение перед Белорусским вокзалом от Тверского путепровода до площади Тверской Заставы. С часа ночи 7 мая до конца дня 10 мая также будет частично недоступна парковка на площади Тверской Заставы.
Бессмертный полк В связи с прохождением шествия «Бессмертный полк» 9 мая с 12 до 19 часов полностью перекроют следующие участки улиц:
Ленинградский проспект от станции метро «Динамо»; 1-ая Тверская-Ямская; Тверская; Моховая; Театральный проезд; Кремлевская набережная; Москворецкая набережная; Большой Москворецкий мост.
Проезд военной техники 3 и 9 мая в связи с перемещением военной техники будут временно ограничено движение в центре и на северо-западе столицы. 3 мая с 17 часов и 9 мая с пяти часов и до конца прохождения военной техники будут полностью перекрыты следующие улицы:
Нижние Мневники; Звенигородское шоссе; Красная Пресня; Баррикадная; Садовая Кудринская; Триумфальная площадь; Тверская.
3 мая с 18 часов и 9 мая с 6 часов и до конца прохождения военной техники также полностью перекроют:
Тверскую; Моховую; Охотный ряд.
А 3 мая с 22:40 до конца прохождения военной техники:
Кремлевскую набережную; Боровицкую площадь; Моховую; Воздвиженку; Новый Арбат; Новинский бульвар; Тверскую; Большой Москворецкий мост; Болотную улицу; Болотную площадь; Большой Каменный мост.
И 9 мая с 10:40 до завершения прохождения техники перекроют следующие улицы:
Кремлевская набережная; Боровицкая площадь; Моховая; Воздвиженка; Новый Арбат; Новинский бульвар; Баррикадная; Красная Пресня; Звенигородское шоссе; Нижние Мневники.
4 мая с 7:00 до 9:30 и 9 мая с 6:30 до 8:00 закроют Проезд Девичьего поля: там разместят солдат, участвующих в подготовке к Параду Победы.
"Пять колец Москвы" В майские праздники также состоится веломногодневка — гонка «Пять колец Москвы». Соревнование пройдет со 2 по 6 мая. В связи с этим 3 и 5 мая с 12:00 до 16:30 будут перекрыты несколько улиц в поселении Кленовское (ТиНАО). Велозаезд пройдет через села Источник, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое, Жохово и улицу Центральная.
Кроме того, улица Крылатская от дома №15 до дома №8 будет перекрыта 4 мая с 12:00 до 16:30 и 6 мая с 9:00 до 12:00 часов.
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