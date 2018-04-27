Движение перекроют в районе ул. Тверская и центральных набережных 9 мая для шествия «Бессмертный полк»

Ул. Тверская и Кремлевская набережная будут перекрыты 9 мая из-за проведения шествия «Бессмертный полк», сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

Уточняется, что перекрытия в связи с проведением шествия «Бессмертный полк» будут действовать на участках Ленинградского проспекта (от станции метро «Динамо», ул. 1-я Тверская-Ямская, ул. Тверская, ул. Моховая, Театрального проезда, Кремлевской набережной, Москворецкой набережной, Большого Москворецкого моста 9 мая.

С 12:00 до 15:00 — сбор участников, само шествие будет проходить с 15:00 до 19:00.

Отмечается, что на указанных участках будет действовать полное перекрытие.