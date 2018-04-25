Ещё
Около 80% аттракционов в Москве признали безопасными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве ожидают новый ураган
В Москве ожидают новый ураган

Около 80% аттракционов в Москве признали безопасными 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 80% механизированных аттракционов в Москве готовы к работе и имеют необходимый талон допуска к эксплуатации, рассказал журналистам начальник Инспекции по надзору за аттракционной техникой Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Александр Тучин.
Как пояснил Тучин, механизированными аттракционами, в частности, являются колеса обозрения, карусели, автодромы, 5D кинотеатры и американские горки. "Такие аттракционы, в которых исключается мускульная сила человека".
"На данный момент могу сказать, что 79% аттракционов имеют талон допуска на эксплуатацию, то есть в цифрах это 260 аттракционов из 330 аттракционов, которые сейчас размещены у нас в Москве, могут эксплуатироваться, проверены инспекцией и допущены непосредственно к эксплуатации", — сказал он.
Тучин отметил, что оставшиеся 70 аттракционов пока не имеют талонов допуска и не эксплуатируются по решению коммерческих организаций, которым они принадлежат.
"В том числе из них львиная доля аттракционов — водные, которые, естественно, пока не эксплуатируются, а будут чуть позже, в летний период", — добавил начальник инспекции.
По словам начальника инспекции, в ходе проверок аттракционов на готовность к работе проведен осмотр каждого аттракциона.
Двести тридцать аттракционов размещены в парках и скверах столицы, 16 аттракционов — на 15 площадках в административных округах и 84 — в 38 торгово-развлекательных центрах и комплексах Москвы, подытожил Тучин.
РИА Новости: последние новости
В двух поликлиниках Москвы запустили проект по внедрению телемедицины МГТС ко Дню Победы предоставит ветеранам бесплатные звонки На улицах Москвы посадят 50 миллионов цветов
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру429
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ124
За С-400 выстроилась очередь50
Минтруд успокоил россиян40
Украинцы сгубили гордость советской промышленности76
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
00:39
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ
Экономика
00:52
Минтруд успокоил россиян
Личный счет Экономика
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение