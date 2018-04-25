ОАТИ: Все четыре колеса обозрения в Москве проверены и готовы к работе

Все четыре московских колеса обозрения получили допуск к эксплуатации, сообщил журналистам начальник инспекции по надзору за аттракционной техникой Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Александр Тучин.

«Все четыре московских колеса обозрения допущены к эксплуатации. Два — в Измайловском парке, одно в Сокольниках и одно в парке «Сказка». Самое большое из них расположено в Измайлово. Оно же и самое старое, если не ошибаюсь, изготовлено в 1956 г., но при этом технически оно абсолютно исправно. Это ветеран среди всех аттракционов, которые существуют в Москве . Очень красивый аттракцион», — сказал А. Тучин.

Чиновник также предположил, что все колеса будут запускаться их собственниками в теплую погоду, когда в парках будут в большом количестве отдыхать москвичи. При этом колесо обозрения в парке «Сказка» работает круглый год.

Ранее А. Тучин сообщил, что около 80% механизированных аттракционов в Москве допущены к работе.