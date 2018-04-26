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Синоптики рассказали, какой будет погода в мае в Алтайском крае
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Синоптики рассказали, какой будет погода в мае в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 28 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Синоптики Алтайского ЦГМС сообщают, что погода в мае в Алтайском крае будет прохладной. Среднемесячная температура будет ниже нормы и составит +6… +13 градусов.
В первой и третьей декаде месяца будет тепло. Так, ночная температура составит от +1… +6 до +7… +12 градусов, дневная — от +9… +14 до +15… +20 градусов. В некоторых районах температура будет повышаться до +25 градусов.
Самой холодной станет вторая декада. Ночью температура воздуха составит -1… +4 градусов, днем — +6… +11 градусов.
Кроме того, в регионе прогнозируют дожди, при похолодании ожидается мокрый снег. При этом месячное количество осадков не превысит норму.
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