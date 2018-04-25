Ещё
Дом водочного короля в Москве взяли под защиту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве ожидают новый ураган
В Москве ожидают новый ураган

Дом водочного короля в Москве взяли под защиту 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: MOS.RU
Дачу в московском парке «Сокольники», принадлежавшую предпринимателю Владимиру Смирнову — сыну водочного магната Петра Смирнова, признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.
Отныне особняк нельзя снести или изменить его исторический облик. Ремонтировать здание будут только под контролем специалистов из департамента культурного наследия.
Дом, о котором идет речь, был построен в 1915 году по проекту архитектора Дмитрия Маркова. Нынешний адрес объекта — улица Большая Оленья, дом 15, строение 1. Особняк возвели для Владимира Смирнова. После революции 1917 года он уехал за границу, а в 1920 году в Константинополе воссоздал производство знаменитой водки Smirnoff.
В советские годы в здании находился узел связи Народного комиссариата обороны СССР, затем узел связи Генштаба Красной армии. В XX веке дом был частично поврежден, но в целом он сохранил все основные исторические характеристики.
С начала 2018 года еще два объекта в Москве получили статус памятников — это комплекс зданий Немецкого рынка на улице Фридриха Энгельса и доходный дом адвоката Федора Плевако на Новинском бульваре.
dom.lenta.ru: последние новости
Самую дорогую съемную квартиру Москвы оценили в 10 тысяч долларов Названа стоимость самой дешевой квартиры Новой Москвы Сроки отключения горячей воды в Москве пообещали уменьшить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру413
Украинцы сгубили гордость советской промышленности69
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ122
За С-400 выстроилась очередь37
Дефицит растет: Куда исчезли пенсии россиян103
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
00:39
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ
Экономика
00:52
Минтруд успокоил россиян
Личный счет Экономика
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение