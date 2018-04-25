Дом водочного короля в Москве взяли под защиту

Дачу в московском парке «Сокольники», принадлежавшую предпринимателю Владимиру Смирнову — сыну водочного магната Петра Смирнова , признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Отныне особняк нельзя снести или изменить его исторический облик. Ремонтировать здание будут только под контролем специалистов из департамента культурного наследия.

Дом, о котором идет речь, был построен в 1915 году по проекту архитектора Дмитрия Маркова . Нынешний адрес объекта — улица Большая Оленья, дом 15, строение 1. Особняк возвели для Владимира Смирнова. После революции 1917 года он уехал за границу, а в 1920 году в Константинополе воссоздал производство знаменитой водки Smirnoff.

В советские годы в здании находился узел связи Народного комиссариата обороны СССР, затем узел связи Генштаба Красной армии. В XX веке дом был частично поврежден, но в целом он сохранил все основные исторические характеристики.