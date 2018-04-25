Ещё
На улицах Москвы весной высадят 50 млн цветов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью

На улицах Москвы весной высадят 50 млн цветов 

Мир24 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Финальным аккордом апрельского месячника благоустройства Москвы станет высадка почти 50 миллионов различных цветов. О грандиозных планах коммунальщиков в среду рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «Интерфакс».
«В этом году для украшения улиц города подготовлено почти 50 млн цветочной рассады», — отметил он.
По словам Бирюкова, в этом году столичные клумбы и палисадники украсят петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Лишь анютиных глазок будет высажено 4,7 млн штук. Они появятся на улицах и парках города к майским праздникам.
Компанию этим разноцветным красавицам составят не менее эффектные многолетники — розы, хосты и астры различных видов. Эти растения покроют более чем 137 тысяч кв. метров городской территории. Бирюков напомнил, что в 2016 году в рамках проекта «Активный гражданин» большинство горожан проголосовало за высадку в Москве именно многолетних цветов. В результате площадь посадки таких растений увеличилась почти на 30 тысяч квадратных метрова.
Отдельно Бирюков рассказал об одном из символов весны и майских праздников — тюльпанах. К майским праздникам, по его словам, только у Триумфальной арки распустятся 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов, посаженных осенью.
Накануне мэр Сергей Собянин рассказал, что специально к 9 мая в городе посадят в общей сложности более 12 миллионов тюльпанов. «Ко Дню Победы столицу украсят 12,5 миллиона тюльпанов», — подтвердил градоначальник.
«МИР 24» напоминает, что парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной. Платить не придется 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Продажу алкоголя в Москве начнут ограничивать накануне ЧМ по футболу На «фиолетовой» ветке московского метро произошел сбой Московские колеса обозрения полностью готовы к работе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган23
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах284
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью28
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста48
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру323
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение