На улицах Москвы весной высадят 50 млн цветов

Финальным аккордом апрельского месячника благоустройства Москвы станет высадка почти 50 миллионов различных цветов. О грандиозных планах коммунальщиков в среду рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков , передает «Интерфакс»

«В этом году для украшения улиц города подготовлено почти 50 млн цветочной рассады», — отметил он.

По словам Бирюкова, в этом году столичные клумбы и палисадники украсят петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Лишь анютиных глазок будет высажено 4,7 млн штук. Они появятся на улицах и парках города к майским праздникам.

Компанию этим разноцветным красавицам составят не менее эффектные многолетники — розы, хосты и астры различных видов. Эти растения покроют более чем 137 тысяч кв. метров городской территории. Бирюков напомнил, что в 2016 году в рамках проекта «Активный гражданин» большинство горожан проголосовало за высадку в Москве именно многолетних цветов. В результате площадь посадки таких растений увеличилась почти на 30 тысяч квадратных метрова.

Отдельно Бирюков рассказал об одном из символов весны и майских праздников — тюльпанах. К майским праздникам, по его словам, только у Триумфальной арки распустятся 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов, посаженных осенью.

Накануне мэр Сергей Собянин рассказал, что специально к 9 мая в городе посадят в общей сложности более 12 миллионов тюльпанов. «Ко Дню Победы столицу украсят 12,5 миллиона тюльпанов», — подтвердил градоначальник.

«МИР 24» напоминает, что парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной. Платить не придется 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая.

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