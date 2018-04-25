Парковка в районе станет бесплатной на майские праздники

В период майских праздников городская парковка станет бесплатной. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы в среду, 25 апреля.

Так, места для парковки, входящие в городское парковочное пространство, станут бесплатными 29, 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая. Согласно источнику, бесплатно припарковать автомобиль можно будет не только на территории района Братеево — акция коснется парковки во всем городе.

На территории района бесплатно оставить свои автомобили можно будет на площадках, которые включены в состав московского парковочного пространства. Такие объекты расположены на улицах Борисовские пруды, Ключевая, Братеевская и Паромная.