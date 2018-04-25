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Власти рассказали о существенном приросте населения новой Москвы
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Власти рассказали о существенном приросте населения новой Москвы 

Ведомости 1 час назад
Население новой Москвы увеличилось на 40% за пять лет, рассказал журналистам руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По словам Жидкина число жителей ТиНАО выросло с с 234 000 до 350 000 человек.
Он также добавил, что с 2012 г. на территории ТиНАО построено 10,1 млн кв.м жилья. Активно строитлись детские сады и школы. За этот период построено 32 дошкольных учебных учреждения на 6 500 мест и 10 школ на 10 700 мест. Поэтому, по словам, Жидкина в новых жилых комплексах на территории ТиАНО «больше нет проблемы дефицита мест в школах и детских садах».
Ранее сообщалось, что большая часть рабочих мест в «новой» Москве занята.
«На момент присоединения новых территорий (1 июля 2012 года) здесь насчитывалось 84,7 тыс. рабочих мест, а уже к началу 2018 года эта цифра увеличилась до 197,6 тыс. Причем 85% рабочих мест уже заняты работниками», — отмечали в департаменте.
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