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В новой Москве к 2022 году установят 45 тысяч светодиодных фонарей
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В новой Москве к 2022 году установят 45 тысяч светодиодных фонарей 

РИА Недвижимость 29 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 25 апр — РИА Недвижимость. В новой Москве к 2022 году установят 45 тысяч светодиодных фонарей, рассказал журналистам в среду руководитель управления эксплуатации систем наружного освещения столичного департамента ЖКХ Александр Кондратенко.
В 2018 году будет установлено 5,5 тысячи светильников, в том числе 2,5 тысячи — на новых оцинкованных опорах, добавил он.
"Светодиодные светильники — самые современные, они помогают экономить электроэнергию. Оцинкованные опоры гораздо проще эксплуатировать: они не ржавеют, поэтому не требуют покраски. Срок их службы составляет не менее 30 лет", — сказал Кондратенко.
Он также добавил, что в 2018 году в новой Москве проложат 250 километров электропитающих кабельных линий.
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