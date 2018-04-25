В новой Москве к 2022 году установят 45 тысяч светодиодных фонарей

МОСКВА , 25 апр — РИА Недвижимость. В новой Москве к 2022 году установят 45 тысяч светодиодных фонарей, рассказал журналистам в среду руководитель управления эксплуатации систем наружного освещения столичного департамента ЖКХ Александр Кондратенко

В 2018 году будет установлено 5,5 тысячи светильников, в том числе 2,5 тысячи — на новых оцинкованных опорах, добавил он.

"Светодиодные светильники — самые современные, они помогают экономить электроэнергию. Оцинкованные опоры гораздо проще эксплуатировать: они не ржавеют, поэтому не требуют покраски. Срок их службы составляет не менее 30 лет", — сказал Кондратенко.

Он также добавил, что в 2018 году в новой Москве проложат 250 километров электропитающих кабельных линий.