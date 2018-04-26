Режим работы центральных станций московского метро изменится в апреле и начале мая из-за праздников

Режим работы некоторых станций метро изменится в дни репетиции военного парада и весенних праздников, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Так, 26 апреля и 3 мая с 18:00 до окончания репетиции, 6 мая с 6:00 до окончания генеральной репетиции военного парада, а также 9 мая с 7:00 до окончания парада станции «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Также 6 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по ул. Тверская будет ограничен выход пассажиров со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону ул. Никольская; со станции «Китай-город» в стороны ул. Ильинка, ул. Варварка и Китайгородского проезда. В течение всего дня 9 мая на станции «Парк Победы» вестибюль №1 (выход на нечетную сторону Кутузовского проспекта, к Парку Победы) будет работать только на выход, а вестибюль №2 — только на вход.

Кроме того, в День Победы 9 мая, после завершения праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции: «Площадь революции», «Охотный ряд», «Александровский сад», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк Культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет» и «Спортивная» — это необходимо для обеспечения безопасного и комфортного пребывания пассажиров на территории станций и вестибюлей метрополитена.

В эти дни также будут усилены меры транспортной безопасности и количество досмотровых мероприятий на всех станциях метро.