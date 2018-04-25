Бесплатные парковки порадуют автомобилистов в майские праздники

Парковки столицы вновь станут бесплатными на время майских праздников. Соответствующая информация была размещена на портале мэра и правительства Москвы во вторник, 24 апреля.

Согласно опубликованной информации, свободный въезд на автостоянки будет доступен только 29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая. Однако надо быть внимательными, ведь в связи с проведением парада и его репетиций некоторые участки столичных дорог будут перекрыты. Департамент транспорта вместе с Центром организации дорожного движения и ГИБДД позаботились о том, чтобы московские автомобилисты смогли добраться до пункта назначения: был подготовлен проект «Альтернативные маршруты», в котором рекомендуются пути объезда.

Отметим, что график движения городского наземного транспорта тоже претерпит изменения. 30 апреля, 1, 2 и 9 мая все автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать по расписанию выходного дня. Но в период с 12:00 до 19:00 транспорт будет ходить чаще.

Напомним, что информация о расположении платных парковок размещена на портале «Московский паркинг».

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/25/40347/