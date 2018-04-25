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Доступ к парковке у станции метро «Улица 1905 года» ограничили из-за работ по благоустройству
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Доступ к парковке у станции метро «Улица 1905 года» ограничили из-за работ по благоустройству 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Доступ к парковке со шлагбаумом у станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена ограничен из-за работ по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«В связи с работами по благоустройству территорий ограничен доступ к парковке со шлагбаумом, расположенной у метро «Улица 1905 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в случае возникновения вопросов следует обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт».
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