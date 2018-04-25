Транспортный комплекс Москвы впервые принял участие в конгрессе MENA в Дубае

Транспортный комплекс Москвы впервые представил свои наработки на конгрессе и выставке MENA Transport Congress&Exhibition в Дубае , мероприятие проходит с 23 по 25 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Транспортный конгресс и выставка MENA проходит в Дубае в шестой раз. Основными организаторами MENA Transport Congress&Exhibition являются Международный союз общественного транспорта (МСОТ) и департамент транспорта Дубай (RTA, Road&Transport Authority). Участие в конгрессе принимают генеральный секретарь МСОТ Мохамед Мезгани, президент МСОТ Пере Кальвет, представители крупнейших транспортных операторов мира и ведущие международные эксперты в сфере общественного транспорта.

«С 23 по 25 апреля достижения транспортного комплекса Москвы были представлены на Транспортном конгрессе и выставке MENA (MENA Transport Congress&Exhibition) в Дубае ( ОАЭ ). На форуме стран Ближнего Востока и Северной Африки представители московского транспорта поделились опытом с зарубежными коллегами», — отмечается в сообщении.

Основная тема форума касалась развития пассажирских сервисов в общественном транспорте и создания максимально комфортных условий для людей, которые им пользуются. На деловых встречах также обсудили увеличение нагрузки на общественный транспорт из-за роста населения, что актуально для стран Ближнего Востока и Северной Африки.

На стенде Москвы была представлена комплексная программа развития городского транспорта — посетители узнали, как работают столичные системы метро, наземного транспорта и другие городские транспортные сервисы. Спикеры московского транспорта также выступили с темами: «Меню решений по развитию транспортной инфраструктуры городов» и «Реализация опыта Москвы в городах России и мира».

«За последние семь лет Московский транспорт кардинально изменился. С 2010 года открыто более 60 новых станций метро, в том числе 31 станция Московского центрального кольца — нового вида городского транспорта, о котором мы также подробно рассказываем в рамках MENA. Мы внедрили самые передовые пассажирские сервисы, которые делают транспорт по-настоящему комфортным и позволяют обеспечить эффективную работу в условиях повышенного пассажиропотока», — сказал первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов

Он добавил, что в Москве идет масштабное обновление подвижного состава — за семь лет более 1,9 тысячи вагонов метро и 9,4 тысячи единиц наземного транспорта.

«Уверен, что наши успешные практики окажутся полезными для развития транспортных систем на Ближнем Востоке и в Северной Африки», — добавил Булатов.