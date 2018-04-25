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В. Жидкин: Программа реновации в ТиНАО будет реализована до 2025 г.
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В. Жидкин: Программа реновации в ТиНАО будет реализована до 2025 г. 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Программа реновации жилого фонда на территории ТиНАО будет реализована до 2025 г. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«Было принято решение до 2025 г. программу реновации в ТиНАО завершить. В целом по Москве период реализации более долгий, но в ТиНАО есть возможность реализовать программу раньше», — сказал В. Жидкин.
Он также отметил, что программу реновации поддерживает большинство жителей ТиНАО.
Ранее В. Жидкин сообщил Агентству «Москва», что первые переезды жителей ТиНАО в новые дома по программе реновации начнутся в 2019 г.
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