Только 28% станций московского метро, МЦК и монорельса доступны для маломобильных людей

Исследование провели городские активисты и авторы телеграм-канала «Будь я главой Дептранса».

По мнению исследователей, доля маломобильных пассажиров в городе составляет около 30% — это маленькие дети, престарелые, люди с ограниченными возможностями.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своих заявлениях не раз отмечал, что цель правительства — построить метро в шаговой доступности для 95% горожан. Однако активисты подсчитали, что из 251 станций московского метро, МЦК и монорельса только 72 доступны всем пассажирам для беспрепятственного использования. Все они находятся за пределами кольцевой линии: люди на инвалидных колясках не могут попасть в центр города на метро.

Активисты отмечают, что сейчас есть техническая возможность оборудовать подъемниками и лифтами четыре станции мелкого заложения внутри кольца — «Комсомольскую», «Библиотеку имени Ленина», «Кропоткинскую» и «Смоленскую».

Из 71 пересадки московского метро только на девяти нет препятствий для передвижения на кресле-коляске. На некоторых станциях для входа в лифт необходимо открыть тяжелую металлическую дверь: людям с ограниченными способностями сделать это тяжело. Попасть в лифт без купленного билета невозможно: если маломобильный пассажир планирует приобрести проездной в вестибюле, сам он с этой задачей не справится.

Городские активисты предлагают разработать новый стандарт по обеспечению беспрепятственного перемещения в метро для всех горожан, установить лифты и лестничные подъемники там, где это возможно, и запустить службу обратной связи для сообщений о недоступности станции или тротуара.