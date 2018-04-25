Интервал движения поездов на МЦК сократится во время ЧМ-2018

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократится в дни проведения в столице чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

Интервал движения поездов «Ласточка» на МЦК в настоящее время составляет пять минут в час пик и 10 минут — в остальное время.

"Мы разрабатываем график движения «Ласточек» в дни проведения футбольных матчей на стадионе «Лужники» во время ЧМ-2018. Понимаем, что число пассажиров и нагрузка на транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Лужники» вырастет, поэтому наша задача обеспечить комфортную поездку болельщиков и гостей, удобный вход и выход из ТПУ. Планируем сократить интервал движения", — сообщили в пресс-службе, не уточнив подробностей.