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Интервал движения поездов на МЦК сократится во время ЧМ-2018
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Интервал движения поездов на МЦК сократится во время ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: Южные горизонты
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократится в дни проведения в столице чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.
Интервал движения поездов «Ласточка» на МЦК в настоящее время составляет пять минут в час пик и 10 минут — в остальное время.
"Мы разрабатываем график движения «Ласточек» в дни проведения футбольных матчей на стадионе «Лужники» во время ЧМ-2018. Понимаем, что число пассажиров и нагрузка на транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Лужники» вырастет, поэтому наша задача обеспечить комфортную поездку болельщиков и гостей, удобный вход и выход из ТПУ. Планируем сократить интервал движения", — сообщили в пресс-службе, не уточнив подробностей.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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