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Пенсионеры посетили бесплатную экскурсию в Парке Горького
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Пенсионеры посетили бесплатную экскурсию в Парке Горького 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Бесплатная экскурсия для пенсионеров прошла 25 апреля в Нескучном саду. Она состоялась в рамках проекта «Активное долголетие».
— Мы рассылали письма с приглашениями москвичам старшего поколения по всей Москве. В итоге получили множество откликов с заявками на участие, — проинформировала Елена Соболева, руководитель проекта «Прогулки с историей Парка Горького».
Отметим, что для пенсионеров провели большую экскурсию по Музею Парка Горького и смотровой площадке.
С расписанием всех мероприятий программы «Московское долголетие» в зоне отдыха можно познакомиться на его официальном сайте.
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