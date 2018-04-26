Пенсионеры посетили бесплатную экскурсию в Парке Горького

Бесплатная экскурсия для пенсионеров прошла 25 апреля в Нескучном саду. Она состоялась в рамках проекта «Активное долголетие».

— Мы рассылали письма с приглашениями москвичам старшего поколения по всей Москве . В итоге получили множество откликов с заявками на участие, — проинформировала Елена Соболева , руководитель проекта «Прогулки с историей Парка Горького».

Отметим, что для пенсионеров провели большую экскурсию по Музею Парка Горького и смотровой площадке.

С расписанием всех мероприятий программы «Московское долголетие» в зоне отдыха можно познакомиться на его официальном сайте.