Облицовка стен на станции метро «Солнцево» почти завершена

Облицовка стен на станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро почти завершена, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов . По его словам, входные павильоны в виде дачных домиков уже сданы.

"Солнцево" располагается в одноименном районе, под улицей Богданова у примыкания к ней улицы Попутная. Конкурс на разработку архитектурно-художественного решения станции проводили по поручению Сергея Собянина . В результате выбрали проект бюро Nefa Architects.

"На всех этапах строительства архитекторы осуществляли авторский надзор. Это огромный объем работы, и мы вправе гордиться результатом — станция практически на сто процентов будет реализована в соответствии с изначальной концепцией. Сейчас завершается облицовка платформ станции, так что совсем скоро москвичи смогут оценить ее вживую", — сказал Кузнецов.

По идее архитекторов, солнечный свет станет частью дизайна станции — на глубине тридцати метров будет освещение, которое будет сложно отличить от дневного.

Для этого используют отраженный свет, попадающий через отверстия с архитектурных панелей, установленных на потолке. Важным дополнением концепции будут подсвечивающиеся тумбы, расположенные по всей платформе и имитирующие солнечные лучи.

На днях завершился монтаж панелей входных павильонов над вестибюлями станции. Внешне они напоминают дачные или деревенские домики с двускатной крышей. Особенность конструкций — наличие перфорированных застекленных отверстий, через которые будет проникать естественный свет. Чтобы внутрь не попадали осадки, отверстия закроют вклеенным акриловым стеклом.