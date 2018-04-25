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Облицовка стен на станции метро «Солнцево» почти завершена
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Облицовка стен на станции метро «Солнцево» почти завершена 

Москва24 49 минут назад
Фото: Москва24
Облицовка стен на станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро почти завершена, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, входные павильоны в виде дачных домиков уже сданы.
"Солнцево" располагается в одноименном районе, под улицей Богданова у примыкания к ней улицы Попутная. Конкурс на разработку архитектурно-художественного решения станции проводили по поручению Сергея Собянина. В результате выбрали проект бюро Nefa Architects.
"На всех этапах строительства архитекторы осуществляли авторский надзор. Это огромный объем работы, и мы вправе гордиться результатом — станция практически на сто процентов будет реализована в соответствии с изначальной концепцией. Сейчас завершается облицовка платформ станции, так что совсем скоро москвичи смогут оценить ее вживую", — сказал Кузнецов.
По идее архитекторов, солнечный свет станет частью дизайна станции — на глубине тридцати метров будет освещение, которое будет сложно отличить от дневного.
Для этого используют отраженный свет, попадающий через отверстия с архитектурных панелей, установленных на потолке. Важным дополнением концепции будут подсвечивающиеся тумбы, расположенные по всей платформе и имитирующие солнечные лучи.
На днях завершился монтаж панелей входных павильонов над вестибюлями станции. Внешне они напоминают дачные или деревенские домики с двускатной крышей. Особенность конструкций — наличие перфорированных застекленных отверстий, через которые будет проникать естественный свет. Чтобы внутрь не попадали осадки, отверстия закроют вклеенным акриловым стеклом.
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