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В Парке 850-летия Москвы приступили к третьему этапу благоустройства
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В Парке 850-летия Москвы приступили к третьему этапу благоустройства 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Столичные коммунальщики приступили к третьему этапу благоустройства Парка 850-летия Москвы, который находится в районе Марьино. Об этом в среду сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"В текущем году проходит третий этап благоустройства парка 850-летия Москвы. Здесь появится новая лыжная трасса, биатлонный стадион со стрельбищем, предназначенным для пневматического оружия. Рядом с ним — спортивная площадка с силовыми тренажерами и крытый павильон. В нем заработает прокат спортинвентаря. Рядом со стадионом появится парковка на 100 мест", — цитирует пресс-служба заместителя мэра в правительстве Москвы Петра Бирюкова. Также в парке предусмотрели пространство для занятий сезонными видами спорта, памп-трек с площадками для отдыха, воркаут и детскую зону.
В настоящий момент парк приводят в порядок после зимы. Подрядная организация приступила к пусконаладочным работам, а также устранению замечаний по состоянию парка. В ходе работ отремонтируют плиточное и асфальтобетонное покрытие там, где оно просело, проверят резиновое покрытие на детских и спортивных площадках, исправят нарушения по монтажу, устранят подтопления, обустроят парапеты на лестничных сходах.
В пресс-службе напомнили, что в 2017 году в Парке 850-летия Москвы провели первый и второй этапы комплексного благоустройства и озеленения территории. Там обустроили два футбольных поля, обновили покрытие дорожек, сделали удобные спуски к реке и установили светодиодные фонари.
Парк 850-летия Москвы находится на левом берегу Москвы-реки, в 10-15 минутах ходьбы от станции метро Марьино. Расположен между Москвой-рекой и автодорогой, включающей в себя Батайский проезд и Поречную улицу по обе стороны от Братеевского моста. Парк был торжественно открыт в 1997 году, в годовщину 850-летия города.
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