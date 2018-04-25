18 тысяч кустарников и 200 деревьев высадят на северо-западе столицы до конца весны 2018 года

Породы растений и адреса посадок были выбраны жителями города в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

Около 18 тысяч кустарников планируется высадить на северо-западе Москвы до конца весны 2018 года. Озеленение проходит в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного административного округа столицы.

Породы растений и адреса посадок были выбраны жителями города в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

Отмечается, что среди кустарников горожане больше всего голосовали за кизильник блестящий и чубушник венечный. Пять тысяч экземпляров обоих видов высадят уже к концу мая.

— В рейтинге самых популярных пород деревьев оказались дуб красный, ель обыкновенная и рябина. Больше всего кустарников, почти 6 тысяч, высадят в районе Северное Тушино. Практически поровну — порядка 55 деревьев украсят районы Куркино и Южное Тушино, — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что после весенних посадок будет сделан небольшой перерыв, а осенью высадка деревьев и кустарников снова продолжится, сообщает агентство городских новостей «Москва»

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