Ко Дню Победы ветеранам предоставят бесплатные звонки

МГТС ко Дню Победы предоставит ветеранам бесплатные звонки

С 1 по 14 мая 2018 года все абоненты МГТС — участники Великой Отечественной войны и лица, приравнённые к ним по льготам, смогут бесплатно и без ограничений по длительности разговора звонить со своих домашних телефонов на стационарные и мобильные номера Москвы и Московской области.