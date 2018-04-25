Ещё
Ко Дню Победы ветеранам предоставят бесплатные звонки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МГТС ко Дню Победы предоставит ветеранам бесплатные звонки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Московская городская телефонная сеть" (МГТС) традиционно предоставит ветеранам две недели бесплатных звонков по Москве и Московской области ко Дню Победы, сообщает компания.
С 1 по 14 мая 2018 года все абоненты МГТС — участники Великой Отечественной войны и лица, приравнённые к ним по льготам, смогут бесплатно и без ограничений по длительности разговора звонить со своих домашних телефонов на стационарные и мобильные номера Москвы и Московской области.
"Компания МГТС на протяжении последних лет поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны, предоставляя им возможность бесплатно поздравить своих близких в День Победы. Общее количество звонков в этот день увеличивается на 15% по сравнению с обычным днем. Средняя продолжительность разговора составляет около шести минут", — отмечают в компании.
РИА Новости: последние новости
В двух поликлиниках Москвы запустили проект по внедрению телемедицины Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье 9 мая На улицах Москвы посадят 50 миллионов цветов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»186
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»162
В Москве студент погиб после проверки ФСБ294
Россияне упустили свой исторический шанс498
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
04:01
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Происшествия Катастрофы
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение