Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на 1 мая

1 мая жителей московского региона ожидает летняя жара с температурой до 25 градусов тепла, а также ливень с грозой в первой половине дня, сообщает телеканал «360».

Днем в Москве Подмосковье будет облачно с прояснениями. В первой половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в столице составит +23…25 градусов, по области — +21…26 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

По данным синоптиков, в столичный регион придет теплый сектор атлантического циклона. В связи с этим на фоне относительно солнечной погоды столбики термометров продолжат расти вверх и достигнут показателей середины лета.