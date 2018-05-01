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Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на 1 мая
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Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на 1 мая 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
1 мая жителей московского региона ожидает летняя жара с температурой до 25 градусов тепла, а также ливень с грозой в первой половине дня, сообщает телеканал «360».
Днем в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. В первой половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в столице составит +23…25 градусов, по области — +21…26 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
По данным синоптиков, в столичный регион придет теплый сектор атлантического циклона. В связи с этим на фоне относительно солнечной погоды столбики термометров продолжат расти вверх и достигнут показателей середины лета.
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