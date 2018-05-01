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Небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидается в области в первый день мая
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Небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидается в области в первый день мая 

РИАМО 15 минут назад
Фото: РИАМО
Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается небольшой кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области праздничный день весны и труда порадует жителей Московского региона по-настоящему летней погодой: несмотря на небольшой кратковременный дождь, температура воздуха в Москве прогреется до 23-25 градусов, по области — до 20-25», — говорится в сообщении.
Среднесуточная температура воздуха в регионе превысит климатическую норму на 6-7 градусов. Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Содержание кислорода в воздухе будет оптимальным.
«Колебания атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При первых признаках недомогания необходимо воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом», — предупреждают синоптики.
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