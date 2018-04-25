Власти Москвы в первом квартале продали недвижимости на 800 млн рублей 

МОСКВА, 25 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы в первом квартале 2018 года продали 81 объект недвижимости за 804 миллиона рублей, говорится в пресс-релизе столичного департамента городского имущества.
"Общая площадь проданных на аукционах помещений составила 6,8 тысячи квадратных метров. При этом часть объектов была продана с превышением стартовой цены более чем на 100%", — отмечается в нем.
Максимальное превышение стартовой цены на торгах составило 505%, выкупленное помещение расположено по адресу: Ленинский проспект, дом 60/2, добавляется в сообщении.