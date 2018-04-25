Ещё
Власти Москвы в первом квартале продали недвижимости на 800 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы в первом квартале продали недвижимости на 800 млн рублей 

РИА Недвижимость 48 минут назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы в первом квартале 2018 года продали 81 объект недвижимости за 804 миллиона рублей, говорится в пресс-релизе столичного департамента городского имущества.
"Общая площадь проданных на аукционах помещений составила 6,8 тысячи квадратных метров. При этом часть объектов была продана с превышением стартовой цены более чем на 100%", — отмечается в нем.
Максимальное превышение стартовой цены на торгах составило 505%, выкупленное помещение расположено по адресу: Ленинский проспект, дом 60/2, добавляется в сообщении.
РИА Недвижимость: последние новости
В границах ТПУ "Авиамоторная" откроют сельскохозяйственный рынок Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме в майские праздники В Москве начали строить станцию "Давыдково" второго кольца метро
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»202
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»191
Число жертв урагана в Москве увеличилось2
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»32
В Москве студент погиб после проверки ФСБ312
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
00:28
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Происшествия Катастрофы
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение