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Миллионы цветов высадят в Москве к Первомаю
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Миллионы цветов высадят в Москве к Первомаю 

360tv.ru 1 час назад
Цветочное оформление Москвы станет завершающим этапом апрельского месячника благоустройства. Для украшения улиц столицы подготовлены миллионы единиц цветочной рассады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщил «Интерфакс».
В этом году для украшения улиц города подготовлено почти 50 миллионов (единиц) цветочной рассады
Петр Бирюков.
По словам Петра Бирюкова, на столичных клумбах и в палисадниках, в частности, распустятся петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Кроме того, на площади более 137 тысяч квадратных метров будут высажены многолетние культуры — розы, хосты и астры.
К тому же к майским праздникам распустятся и 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов у Триумфальной арки. Тюльпаны вместе разноцветной виолой будут радовать москвичей и гостей столицы.
На Садовом кольце началась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. Десант озеленителей 25 апреля трудился на Садовом кольце всю ночь, чтобы не мешать дорожному движению днем.
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