Миллионы цветов высадят в Москве к Первомаю

Цветочное оформление Москвы станет завершающим этапом апрельского месячника благоустройства. Для украшения улиц столицы подготовлены миллионы единиц цветочной рассады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщил «Интерфакс».

В этом году для украшения улиц города подготовлено почти 50 миллионов (единиц) цветочной рассады

По словам Петра Бирюкова, на столичных клумбах и в палисадниках, в частности, распустятся петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Кроме того, на площади более 137 тысяч квадратных метров будут высажены многолетние культуры — розы, хосты и астры.

К тому же к майским праздникам распустятся и 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов у Триумфальной арки. Тюльпаны вместе разноцветной виолой будут радовать москвичей и гостей столицы.

На Садовом кольце началась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. Десант озеленителей 25 апреля трудился на Садовом кольце всю ночь, чтобы не мешать дорожному движению днем.